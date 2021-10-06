"معلومات الوزراء": 30% زيادة في إنتاج القطن المصري خلال 2021

مصراوي

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن مصر نجحت في تحقيق زيادة في إنتاجها من القطن بنسبة 30% خلال عام 2021، إلى جانب كونها من أبرز الدول في إنتاج القطن الملون الذي نجحت مؤخرًا في إنتاجه، ليصبح إنجازًا جديدًا في زراعة وإنتاج القطن المصري، واستعادته لمكانته العالمية من جديد.

جاء ذلك في (إنفوجرافيك) نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعنوان "اليوم العالمي للقطن" الموافق السابع من أكتوبر وموضوع احتفال هذا العام "القطن من أجل الخير".

واستعرض الإنفوجرافيك مجموعة من البيانات أبرزها، أن 75 دولة موزعة على 5 قارات تنتج القطن، ووصول حجم الإنتاج العالمي منه إلى 25 مليون طن وبلوغ الإيرادات العالمية منه 41.2 مليار دولار في السنة.

وأشار إلى أنه محليا يوفر طن واحد من القطن حوالي 6 فرص عمل في مصر على مدار العام، كما أن فدانًا واحدًا من القطن يوفر 70 يومية عمل للمزارعين في مصر.

وأوضح أن اليوم العالمي للقطن أطلق لأول مرة في 2019 في مقر منظمة التجارة العالمية بجينيف، ليُحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام، كفرصة للمجتمع الدولي للتعرف على أهمية القطن كسلعة عالمية تُنتج في أكثر من 75 دولة، وإبراز دوره في خلق فرص العمل والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للدول، بالإضافة لكونه المحصول الزراعي الوحيد الذي يوفر الغذاء، والألياف، والزيوت، ويمكن تحويل مخلفاته إلى طاقة كهربية.