برلماني يناشد السيسي تعديل اختصاصات "الشيوخ" في الدستور

كتب- نشأت علي:

وجَّه المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، عددًا من الرسائل، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

وقال الدري، خلال كلمته، إن الرسالة الأولى لأعضاء المجلس هي أن الرأي العام ينتظر منكم تفعيلًا لاختصاصات المجلس.

وأضاف الدري: الرسالة الثانية إلى الحكومة: افتقدنا حضور رئيس مجلس الوزراء، الذي نقدره حق قدره، ونثمن ما يتحمله من مسؤوليات جسام.

وتابع النائب: الرسالة الثالثة إلى الإعلام والصحافة، مناشدًا الإعلام، خصوصًا التليفزيون، الذي لا يخلو بيت من وجوده، أن يعطي لجلسات المجلس ولجانه المساحة التي تليق بقدره، مع اختيار التوقيت الملائم لعرضها، وناشد الصحافة أيضًا بتغطية أنشطة اللجان.

واستطرد الدري: الرسالة الرابعة إلى الرئيس السيسي.. أناشدكم يا فخامة الرئيس، وفي التوقيت الذي ترونه، ألا يقتصر دور مجلس الشيوخ -الذي كان لكم الفضل في قيامه- على مجرد إبداء الرأي، واهتداء بقولكم الرشيد أعلم أن ذلك يتطلب تعديل مادة في الدستور أو أكثر، وأعلم يقينًا أن ذلك ليس عليكم بعزيز.