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ننشر التشكيل النهائي لهيئة مكتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

01:49 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
ننشر التشكيل النهائي لهيئة مكتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

اعلن مجلس الشيوخ تشكيل مكاتب اللجان النوعية بالمجلس وعدادها 14 لجنة حيث شهدت بعض اللجان تغيراً.

وجاء التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان على النحو التالي:

1- لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية:

- عبد الله مين محمود عصر رئيسًا.

- محمد العناني وكيلًا.

- محمد شوقي عبد العال وكيلًا.

- فرج فتحي أمين سر.

2- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار:

- هاني سري الدين رئيسًا.

- جمال عبد الحليم وكيلًا.

- ياسر زكي وكيلًا.

- أكمل نجاتي أمين سر.

3- لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية:

- عبد الحي عبيد رئيسًا.

- سماء سليمان وكيلًا.

- عبد الحكيم السادات وكيلًا.

- عايدة نصيف أمانة السر.

4- لجنة الدفاع والأمن القومي:

- اللواء أسامة كامل منتصر- ياوران رئيس الجمهورية وقائد سلاح المظلات الأسبق- رئيسًا.

- اللواء طارق نصير وكيلًا.

- اللواء محمد جاد وكيلًا.

- اللواء خالد فوزي أمين سر.

5- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة:

- محمد حلاوة رئيسًا.

- محمد المنزلاوي وكيلًا.

- تيسير مطر وكيلًا.

- أحمد الجندي أمين سر.

6- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة:

- عبد الخالق عياد رئيسًا.

- عمرو عزت وكيلًا.

- مجدي عبد الرحيم سليم وكيلًا.

- نهى أحمد فتحي أمين سر.

7- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل:

- خالد محمد سعيد رئيسًا.

- فايز إبراهيم محمد وكيلًا.

- أكمل الله فريد وكيلًا.

- أحمد صبور أمين سر.

8- لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

- نبيل دعبس رئيسًا.

- أحمد البدري وكيلًا.

- راندا مصطفى وكيلًا.

- ناجح جلال أمين السر.

9- لجنة الشباب والرياضة:

- أحمد أبو هشيمة رئيسًا.

- شريف فرج الجابري وكيلًا.

- أحمد دياب وكيلًا.

- محمد عمارة أمين سر.

10- لجنة الصحة والسكان:

- محمد زكي جزر رئيسًا.

- عمرو حسين محمد حجاب وكيلًا.

- علي مهران وكيلًا.

- أحمد عبد الماجد الأحمر أمين سر.

11- لجنة الزراعة والري:

- عبد السلام عبدالسلام مصطفي الجبلي رئيسًا.

- عمرو أبو السعود وكيلًا.

- محمد السباعي وكيلًا.

- جمال أبو الفتوح أمين سر.

12- لجنة حقوق الإنسان:

- محمد هيبة رئيسًا.

- أبو الفتوح محمد وكيلًا.

- محمد مجدي فريد وكيلًا.

- رشا نصر أمين سر.

13- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام

- محمود مسلم رئيسًا.

- محمد سعيد وكيلًا.

- سها سعيد وكيلًا.

- محمود القط أمين سر.

14- لجنة الشؤون الدينية والأوقاف:

- يوسف السيد رئيسًا.

- محمد سليم وكيلًا.

- نادر سليم نسيم وكيلًا.

- خضرة سالم أمين سر.

مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ هيئة مكتب اللجان النوعية

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