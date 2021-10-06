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السيسي يشهد فيلما تسجيليا بعنوان "صناع التاريخ" خلال الندوة التثقيفية "أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل"

11:07 ص الأربعاء 06 أكتوبر 2021
السيسي يشهد فيلما تسجيليا بعنوان "صناع التاريخ" خلال الندوة التثقيفية "أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة- أ ش أ :

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فيلما تسجيليا بعنوان"صناع التاريخ" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة خلال فعاليات الندوة التثقيفية "أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل"، بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيدة.

وأشار الفيلم التسجيلي إلى أنه بحكم موقع مصر التاريخي، كانت ومازالت مطمعا لكثير من الغزاة الذين حاولوا محاربة مصر من كل الجهات، لكن في كل مرة كانت أطماعهم تتبخر لأن أهلها دائما "يد واحدة" أمام أي خطر.

ولفت الفيلم إلى أن يقين المصريين بأنفسهم وبلدهم كان أكبر من كل الغزاة، وكانوا دائما في كل موقف أو تحد يصنعون تاريخا جديدا ويقفون في وجه أي طامع يريد أن يفرقهم من خلال الأكاذيب والتشكيك والشائعات .

ونوه الفيلم إلى أن الجندي المصري هو الوحيد الذي أستطاع أن يعيد كل حبة رمل من أرضه، فضلا عن وصوله لأهم النقاط الحصينة للجيش الإسرائيلي في ساعات معدودة.

هذا المحتوى من

الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلم صناع التاريخ القوات المسلحة نصر أكتوبر

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