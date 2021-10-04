قرار جمهوري بتشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء وتضم أعضاء من 10 جهات

02:40 م الإثنين 04 أكتوبر 2021
قرار جمهوري بتشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء وتضم أعضاء من 10 جهات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة مجلس الوزراء، وتكون برئاسة (أحد نواب مساعدي وزير العدل)

على أن تضم ممثلين عن الوزارات والجهات التالية على ألا تقل درجـة كـل منهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها، وجاءت على النحو التالي:

ممثل عن وزارة الدفاع (هيئة الاستخبارات العسكرية)

ممثل عن وزارة الداخلية (قطاع الأمن الوطني)

ممثل عن وزارة العدل

ممثل عن وزارة المالية

ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية

مثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .

ممثل عن هيئة الأمن القومي

مثل عن هيئة القضاء العسكري

ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

مثل عن النيابة العامة.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئسها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بمقر اللجنة بوزارة العدل، ولا يكون انعقاد اللجنه صحيح إلا بحضور رئيسها ونصف أعضائها.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس الوزراء قرار جمهوري لجنة تتبع مجلس الوزراء

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