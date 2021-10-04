تتجاوز الـ100 ألف دعوى.. برلماني يقدم طلب إحاطة لإنهاء نزاعات الحكومة

كتب- مصراوي:

تقدم الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن إنهاء وإيجاد حلول عاجلة في النزاعات القضائية بين مختلف الوزارات.

وطالب "رمزي"، من رئيس الوزراء، الإسراع في إيجاد الحلول، متسائلا عن الأسباب التي أدت إلى زيادة عدد القضايا المتداولة في المحاكم والمقامة من وزارات ضد وزارات أخرى بالحكومة؟.

كما تسأل البرلماني، في طلب الإحاطة، عن أسباب القضايا بين هيئات عامة ضد هيئات عامة، ومحافظات ضد محافظات والتي تجاوز عددها 100 ألف دعوى قضائية، بعضها مر عليه أكثر من 10 سنوات في ساحات المحاكم.

وقال الدكتور إيهاب رمزي إن بعض هذه القضايا بسبب نزاع على مبالغ لا تزيد عن 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن رسوم ومصاريف التقاضي والرسوم القضائية تجاوزت هذا المبلغ، وبعض المنازعات القضائية جاءت بسبب نزاع على ملكية أراضٍي لتقسيم الحدود بين المحافظات.

وأكد الدكتور إيهاب رمزي، أن مثل هذه المنازعات يجب الإسراع في حلها وأنه لابد من وجود تنسيق وتناغم بين جميع الوزارات والمحافظات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى ضرورة التفاوض فيما بين الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومة لحل هذه النزاعات وإنهاء النزاعات داخل ساحات القضاء وغلق ملفاتها أمام القضاء.

كما طالب من رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لإنهاء هذا الملف، مقترحا تشكيل لجان لفض مثل هذه المنازعات الحكومية خاصة أنه تم تشكيل لجان لبحث المشكلات رفض المنازعات بين المستثمرين والأجهزة الحكومية مع سرعة سداد مديونيات التأمينات.