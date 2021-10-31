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الإفتاء توضح حكم الجمع بين الصلوات: غير جائز لو تحول لعادة

08:34 م الأحد 31 أكتوبر 2021
الإفتاء توضح حكم الجمع بين الصلوات: غير جائز لو تحول لعادة

دار الإفتاء المصرية

(مصراوي):

قالت دار الإفتاء إن الأصل هو أداء الصلوات المفروضة في وقتها، وهو من أحب الأعمال إلى الله تعالى.

وأضافت أن الترخص بالجمع بين الصلاتين -الظهر والعصر أو المغرب والعشاء- لمرض أو سفر أمر جائز شرعًا باتفاق جمهور العلماء، كما أن الجمع بينهما لعذر غير ذلك كقضاء حاجة أو انشغال بعمل ونحو ذلك، أمر جائز شرعًا بشرط ألَّا يصير ذلك عادة.

مع مراعاة أن ينوي الجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما إذا أراد جمع التأخير، وعند الإحرام بالأولى أو في أثنائها إذا أراد جمع التقديم، وألَّا يكون هناك فاصل كبير بين الصلاتين.

دار الإفتاء الجمع بين الصلوات

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