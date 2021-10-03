​تغييرات طفيفة والتنسيقية تحصد 10 مقاعد.. ماذا حدث في انتخابات لجان البرلمان؟

(مصراوي):

شهدت نتائج هيئات مكاتب اللجان النوعية في البرلمان، اليوم الأحد، تغييرات طفيفة في دور الانعقاد الثاني، حيث جاءت النتيجة في معظم اللجان فوز بالتزكية، بينما استمر رؤساء اللجان كما هم دون تغيير، فيما جاءت التغييرات المحدودة بشكل كبير على مناصب الوكلاء وأمناء السر.

ومن ضمن التغييرات حصول حسام غالي، على وكالة لجنة الشباب والرياضة، وحازم إمام، أمين سر، كما تغيب ياسر منير عن وكالة تشريعية للنواب، بينما حاز على المقعد ذاته يحيى عيسوي.

ونجح نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب، في حصد عدد من مقاعد اللجان وصلت لـ10 مقاعد، تمثلت في 6 مقاعد أمانة سر، و 4 مقاعد في منصب وكيل لجنة، وذلك ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية.

ونجح النواب أميرة صابر في الفوز بمنصب أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائبأحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية، والنائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سرلجنة حقوق الإنسان، والنائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

كما فاز على مقعد وكالة اللجان كلا من النائب نادر مصطفى، في لجنة الثقافة والإعلام والآثار، والنائب أحمد فتحي بمنصب وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائب محمد عبدالعزيز، بمنصب وكيل بلجنة حقوق الإنسان، والنائبة مارثا محروس بمنصب وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.