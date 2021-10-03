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الحكومة تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

06:21 م الأحد 03 أكتوبر 2021
الحكومة تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

مصطفى مدبولي

(مصراوي):

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا، يقضي بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وجاء القرار بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر)، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء ذكرى انتصارات أكتوبر المصالح الحكومية

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