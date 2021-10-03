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البرلمان يعتمد نتيجة انتخابات لجانه النوعية.. وجبالي يرفع الجلسة

03:41 م الأحد 03 أكتوبر 2021
البرلمان يعتمد نتيجة انتخابات لجانه النوعية.. وجبالي يرفع الجلسة

حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

اعتمد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

ورفع رئيس البرلمان، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.

وألقى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، كلمة توجه خلالها بالتهنئة لنواب البرلمان بمناسبة دور الانعقاد الثاني، وانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وأشاد بدور المجلس في الفترة الماضية، مؤكدا استكمال المسيرة من أجل التعاون بين الحكومة والبرلمان لما فيه صالح المواطنين.​

حنفي جبالي مجلس النواب الجلسة العامة

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