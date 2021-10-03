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3 مشروعات قوانين تهم المسنين والفنانين تحت قبة البرلمان.. تعرف عليها

12:14 م الأحد 03 أكتوبر 2021
3 مشروعات قوانين تهم المسنين والفنانين تحت قبة البرلمان.. تعرف عليها

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ٣ مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس.

وتضمنت مشروعات القوانين، التي تهم فئات بالمجتمع وأهمها المسنون والفنانون، ما يلي:

- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين؛ حيث أحاله رئيس المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والشؤون الصحية، والشباب والرياضة، والسياحة والطيران المدني، والإعلام والثقافة والآثار، والنقل والمواصلات، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976، بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، تم إحالتهما إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.

حنفي جبالي مجلس النواب المسنين الفنانين

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