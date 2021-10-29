الجيزة: إزالة أقدم عقار مخالف في شارع السلام بالهرم (فيديو)

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، إزالة أقدم عقار مخالف يقع بمنتصف شارع السلام المتفرع من ناصر الثورة والذي يربط بين شارع الملك فيصل والهرم، وذلك بعد ٤٠ عام من التسبب في إعاقة مرورية لمواطني المنطقة والمترددين علي الشارع.

وبحسب بيان اليوم، وفرت المحافظة بناء على تكليف من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسكن بديل حضاري لقاطني العقار والبالغ عددهم ٧ أفراد (رجل وسيدة و٥ أولاد) بمنطقه حدائق أكتوبر.

وأضافت المحافظة، أن العقار يتكون من طابق أرضي وطابق أول متعدى على خط التنظيم وتسبب في إعاقه الحركة المرورية بالشارع على مدار سنوات نظراً لموقعه الكائن منتصف الشارع.

وتلقت المحافظة، العديد من شكاوى المواطنين سواء قاطنى المنطقة او المترددين علي الشارع بضرورة التعامل مع ذلك العقار المخالف لما يحدثه من شلل مرورى بالمنطقة.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه تم الانتهاء من إزالة العقار ورفع نواتج الهدم والرتش مع فتح الشارع التخطيطي البالغ عرضه 20 م والذي سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بذلك القطاع خاصه وانه يربط بين شارعي الملك فيصل والأهرام.