الجيزة: بدء تنفيذ خطة الرصف الاستثمارية بأوسيم

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، بدء المرحلة الأولى من رصف الطرق ضمن الخطة الاستثمارية بمدينة أوسيم للعام 2021/2022.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة متابعة تنفيذ أعمال الرصف وسرعة الانتهاء منها في الموعد المحدد لها، وتحت الدكتور فرج عبدالعاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

وأضافت المحافظة، أنه تم رفع كافة الإشغالات والتعديات بشارع الأسطبل بدايةً من طريق كوبري الزيدية حتى شارع الفكرية بمدينة أوسيم بطول {2000م٢} وعرض {11م٢} تقريباً، وتم رفع طبقة تالف الرصف القديم وذلك تمهيداً لوضع طبقة سن الدقشوم، تجهيزاً لوضع الطبقة الأسفلتية ورصف الطريق، وجاري استكمال الأعمال.