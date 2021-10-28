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الرئيس السيسي: الإعلامي المخلص لرسالته له أجر كبير عند الله

12:07 ص الخميس 28 أكتوبر 2021
الرئيس السيسي: الإعلامي المخلص لرسالته له أجر كبير عند الله

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى:

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تقديره للإعلام الذي يقدم رسالة سامية، قائلا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، مساء الأربعاء:"الإعلامي المخلص له أجر كبير عند الله".

وقال الرئيس السيسي، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، الذي قدمه الإعلامي شريف عامر:"أنا أقدر جداً الإعلام وهذا المجال العظيم، اللي أنا بقول فيه، أن من يعمل في هذا المجال ملهوش آجر، بل له أجر كبير جدًا جدًا عند الله".

وتابع الرئيس السيسي:"ليس كل من يسمع الحديث يتقبله بالشكل الذي نتوقعه، كون هناك ثقافات مختلفة، مضيفا: "كل من يسمعنا من ثقافات مختلفة ومتنوعة، ومش كل الناس هتستقبل بنفس الفهم المقصود من الطرح، حتى عندما يكون للطرح أسانيده ووجاهته العلمية والفكرية وهذا يتطلب أن يراعي المتحدث أن من يسمعه من ثقافات مختلفة".​

السيسي الإعلام برنامج يحدث في مصر

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