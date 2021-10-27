قافلة الأزهر الطبية تواصل عملها لليوم الثالث في محافظة الأقصر

كتب - محمود مصطفى:

واصلت قافلة الأزهر الشريف الطبية الموفدة إلى محافظتي الأقصر وأسوان، عملها بمحافظة الأقصر لليوم الثالث على التوالي، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وشهدت القافلة إقبالا ملحوظا، وتوجه أطباء جراحة العيون للعمل بمستشفي حورس أرمنت، وأطباء النساء والتوليد إلى مستشفي إيزيس طيبه، والأنف والأذن والحنجرة إلى مستشفي إسنا المركزي، وباقي أطباء القافلة إلى مستشفى الأقصر العام والمعروفة بمستشفى الكرنك العام، لإجراء الكشوفات والعمليات الجراحية في مختلف التخصصات.

وصرح الدكتور محمد صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على القوافل الطبية، أن هذه القافلة تأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يضطلع به الأزهر الشريف لخدمة الفئات الأكثر احتياجا، وأن عمل القافلة لا يقتصر على اجراء الكشوفات الطبية، وإنما يشمل أيضا إجراء العمليات الجراحية في مختلف تخصصات الباطنة والمخ والأعصاب والأطفال وجراحة العيون والجراحة العامة والمسالك البولية والجلدية والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة وجراحة العظام والأوعية الدموية والتخدير والرعاية.

جدير بالذكر أن قافلة الأزهر الموفدة إلى محافظتي الأقصر وأسوان بدأت عملها بمحافظة الأقصر بمستشفي الأقصر العام الاثنين الماضي، ويمتد عملها حتى الجمعة المقبلة، بعدها يتم التوجه إلى محافظة أسوان لاستكمال عمل القافلة بمستشفي كوم إمبو المركزي خلال الفترة 30 أكتوبر وحتي 2 نوفمبر، يتم خلالها إجراء العمليات الجراحية والكشوفات الطبية وتوزيع الأدوية بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.