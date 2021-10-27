رسالة تهديد.. مصر للطيران تصدر بيانا بشأن عودة طائرة موسكو إلى مطار القاهرة

كتب - محمد عبيد

أعلن مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، قيام قائد رحلة الشركة رقم MS729 من طراز إيرباص A220-300 بالعودة إلى مطار القاهرة الدولي مرة ثانية بعد إقلاعه، وذلك بسبب وجود "رسالة تهديد" مكتوبة من مجهول على أحد مقاعد الطائرة، عثر عليها طاقم الرحلة.

وقالت الشركة في بيان لها: تم عودة الرحلة بعد إقلاعها من مطار القاهرة بحوالي 22 دقيقة، وتم وصول الركاب بسلام إلى مطار القاهرة الدولي وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي السماح بهبوط الطائرة بممر الطوارئ بالمطار، وقامت سلطات الأمن بإعادة تفتيش الطائرة، وتولت إحدى الجهات الأمنية سؤال الركاب داخل إحدى صالات الترانزيت والبالغ عددهم 96 راكبا منهم أفراد الركب الطائرة، وذلك لمعرفة ملابسات مضمون الرسالة، ومن تركها على المقعد.