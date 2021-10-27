Masrawy logo white

رسالة تهديد.. مصر للطيران تصدر بيانا بشأن عودة طائرة موسكو إلى مطار القاهرة

01:08 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
رسالة تهديد.. مصر للطيران تصدر بيانا بشأن عودة طائرة موسكو إلى مطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد

أعلن مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، قيام قائد رحلة الشركة رقم MS729 من طراز إيرباص A220-300 بالعودة إلى مطار القاهرة الدولي مرة ثانية بعد إقلاعه، وذلك بسبب وجود "رسالة تهديد" مكتوبة من مجهول على أحد مقاعد الطائرة، عثر عليها طاقم الرحلة.

وقالت الشركة في بيان لها: تم عودة الرحلة بعد إقلاعها من مطار القاهرة بحوالي 22 دقيقة، وتم وصول الركاب بسلام إلى مطار القاهرة الدولي وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي السماح بهبوط الطائرة بممر الطوارئ بالمطار، وقامت سلطات الأمن بإعادة تفتيش الطائرة، وتولت إحدى الجهات الأمنية سؤال الركاب داخل إحدى صالات الترانزيت والبالغ عددهم 96 راكبا منهم أفراد الركب الطائرة، وذلك لمعرفة ملابسات مضمون الرسالة، ومن تركها على المقعد.

مطار القاهرة الدولي مصر للطيران موسكو عودة طائرة موسكو

الخبر التالى:

القوى العاملة: الإمارات تحدث بروتوكول سفر المواطنين للدول التي تم منع السفر إليها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

875

متعافون اليوم

326379

إجمالي الإصابات

18375

إجمالي الوفيات

275637

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|السيسي يعين الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا