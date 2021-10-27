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بالخطوات.. كيفية استخراج شهادة بيانات تعاقد أو مصالحة من شركة الكهرباء

11:07 ص الأربعاء 27 أكتوبر 2021
بالخطوات.. كيفية استخراج شهادة بيانات تعاقد أو مصالحة من شركة الكهرباء

القابضة للكهرباء مصر

كتب- محمد صلاح:

صرَّح مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، بأن من حق أي مواطن الحصول على شهادة بيانات (تعاقد- مصالحة) من شركة "الكهرباء"؛ من خلال قيامه بعدد من الخطوات؛ عبر تقديم بطاقة الرقم القومي وحضور المنتفع أو مَن له صفة قانونية.

ونوضح في ما يلي كيفية الحصول على شهادة بيانات (تعاقد- مصالحة)، وأيضًا الحصول على شهادة بيانات استهلاك.

أشار المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، إلى أن يقوم المشترك باستيفاء نموذج لطلب الشهادة، وكذلك سداد الرسوم المقررة، وبعدها يتم استلام الشهادة بعد التحقق من صحة وسلامة المستندات.

وأكد المصدر، في ما يتعلق بالحصول على شهادة بيانات استهلاك خلال فترة معينة، أن يقوم المواطن بالتقدم بطلب الحصول على شهادة تفيد استهلاكه خلال فترة معينة، وذلك من خلال بطاقة الرقم القومي وحضور المنتفع أو مَن له صفة قانونية.

وأوضح المصدر أن يقوم المشترك باستيفاء نموذج لطلب الشهادة، ثم سداد الرسوم المقررة، وبعدها يتم استلام الشهادة بعد التحقق من المستندات.

القابضة لكهرباء مصر استخراج شهادة بيانات تعاقد شركة الكهرباء

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