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"قطاع الإنتاج الثقافي" يبدأ تدريب الدفعة الثالثة من استوديو المواهب بمركز الإبداع

11:55 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
"قطاع الإنتاج الثقافي" يبدأ تدريب الدفعة الثالثة من استوديو المواهب بمركز الإبداع

دار الأوبرا المصرية

(مصراوي):

بدأ رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمشرف العام على مسرح مركز الإبداع الفني المخرج خالد جلال، في تدريب الدفعة الثالثة من استوديو المواهب، بمركز الإبداع الفني لتقديم عرضها المسرحي، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية الدكتور فتحي عبدالوهاب.

وقال جلال - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، "إن الدفعة الثالثة من استوديو المواهب، يمثل الدفعة السادسة من عمر مركز الإبداع الفني، الكيان الذي يعمل على اكتشاف المواهب الحقيقية، وإظهار أفضل ما فيها على الساحة الفنية، ويؤكد دوما على أن الفن يضئ الطريق للناس إلى النور وليس للتسلية، وخرج معظم نجوم الساحة الفنية حاليا منهم بيومي فؤاد، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، ومحمد سلام، وحمزة العيلي، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومحمد عز، وإسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، وغيرهم".

وأضاف، أنه أجريت اختبارات لـ 2900 متقدم، استغرقت خمسة أشهر، اختير منهم 130 طالبا وطالبة اجتازوا الاختبارات بنجاح، وهناك 60 طالبا وطالبة على قائمة الانتظار، مشيرا إلى أن دفعات مركز الإبداع الفني، تخرجت بعدة أعمال حققت نجاحا كبيرا وأشاد بها الكثير من النقاد والكتاب، مثل "هبوط اضطراري، قهوة سادة، بعد الليل، سلم نفسك، سينما مصر".​

دار الأوبرا المصرية مسرح مركز الإبداع الفني خالد جلال إيناس عبد الدايم

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