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أمطار بنسبة 30%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

10:43 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
أمطار بنسبة 30%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

الطقس

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال 3 أيام مقبلة خلال الفترة من الأربعاء 27 أكتوبر وحتى الجمعة 29 أكتوبر 2021.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت إلى نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأربعاء 27 أكتوبر:

فرص أمطار خفيفة، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة (20 / 30% تقريبا).

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 19 / 28، والسواحل الشمالية بين 20/28، وجنوب سيناء 22/32، وشمال الصعيد بين 15/32، وجنوب الصعيد بين 21/35 درجة مئوية.

الخميس 28 أكتوبر:

فرص أمطار خفيفة، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة (20% تقريبا).

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 19 / 28، والسواحل الشمالية بين 20/28، وجنوب سيناء 23/32، وشمال الصعيد بين 19/32، وجنوب الصعيد بين 21/35 درجة مئوية.

وأشارت الهيئة، إلى أن درجات الحرارة يوم الجمعة تترواح على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 19/28، والسواحل الشمالية بين 20/28، وجنوب سيناء 23/30، وشمال الصعيد بين 19/30، وجنوب الصعيد بين 21/34 درجة مئوية.

الطقس درجات الحرارة الأرصاد الأمطار

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