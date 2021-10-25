اضطراب حركة الطيران بين القاهرة والخرطوم بسبب أحداث السودان

كتب- محمد عبيد:

شهدت الحركة الجوية بين القاهرة والسودان حالة اضطراب، وذلك بسبب الأحداث التي تشهدها الساحة السودانية، قررت شركة بدر للطيران السودانية، إلغاء رحلتيها القادمتين من مطار الخرطوم الدولي إلى مطار القاهرة، بسبب الأحداث التي أدت إلى إغلاق مطار الخرطوم وتعليق الرحلات الجوية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن شركة بدر للطيران أخطرت سلطات مطار القاهرة الدولي بإلغاء وصول رحلاتها ارقام J4171 و J4684، القادمتين من مطار الخرطوم الدولي إلى مطار القاهرة الدولي، بسبب عدم استقرار حركة الملاحة الجوية هناك.

وتابعت المصادر بأن مطار القاهرة الدولي يستقبل رحلات جوية لشركات طيران (بدر وتاركو والخطوط السودانية)، وأخطرت شركتي (تاركو والخطوط الجوية السودانية) سلطات مطار القاهرة بتأجيل وصول رحلاتهما.

وأشارت المصادر إلى أن قطاع العمليات بشركة مصر للطيران يتابع الأوضاع في السودان على مدار الساعة، لتحديد موعد اقلاع الرحلات الخاصة بالشركة إلى العاصمة السودانية الخرطوم.