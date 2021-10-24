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شيخ الأزهر:حريصون على تعزيز التعاون العلمي مع موريتانيا

05:32 م الأحد 24 أكتوبر 2021
شيخ الأزهر:حريصون على تعزيز التعاون العلمي مع موريتانيا

شيخ الأزهر الشريف مع سيدي محمد عبدالله

كتب- محمود مصطفى:

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، سيدي محمد عبدالله، سفير موريتانيا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات العلمية والدعوية.

وقال الإمام الأكبر، إن الأزهر حريص على تعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والدعوية في موريتانيا، وتفعيل الاتفاقات التي تم إبرامها في عام 2018، مؤكدًا استعداد الأزهر لزيادة عدد المنح المخصصة لطلاب موريتانيا للدراسة في الجامعة.

من جانبه، قدم السفير الموريتاني التهنئة للإمام الأكبر بمناسبة المولد النبوي الشريف، معربا عن تقدير بلاده الكبير للأزهر الشريف وإمامه الأكبر، وللخطاب الأزهري الوسطي الذي يقدم الصورة الصحيحة للإسلام والمنهج الوسطي ويتصدى على النحو الأمثل للحملات المعادية للإسلام، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأزهر الشريف وزيادة عدد المنح المخصصة لطلاب موريتانيا للدراسة في جامعة الأزهر.

سيدي محمد عبدالله سفير موريتانيا بالقاهرة الأزهر الشريف موريتانيا أحمد الطيب

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