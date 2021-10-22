أقل من السوق 10 جنيهات.. عناوين منافذ بيع البيض التابعة لوزارة الزراعة

كتب-أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إطلاق منافذ متنقلة تجوب القرى والمحافظات المختلفة، لبيع البيض بأسعار مخفضة، الأحد المقبل.

وأشارت الوزارة في بيان لها، الجمعة، إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمساهمة في خطة الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الأزمة الحالية من ارتفاع أسعار البيض ومنع التكدس للوقاية من فيروس كورونا.

وتطرح منافذ وزارة الزراعة أطباق البيض المغلفة أمام المواطنين بأسعار منخفضة بأقل من 10 جنيهات من الخارح، ودفعت بمنافذ متحركة تجوب المحافظات لتصل إلي القرى والنجوع.

وقال أحمد إبراهيم، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي منافذ الوزارة تبلغ 365 منفذ موزعين على كافة انحاء الجمهورية، وسيتم طرح البيض بها الأحد المقبل.

وأضاف إبراهيم، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، الجمعة، أن الوزارة ستجري طرح هذه الكميات في منافذ تابعة لوزارتي الزراعة والتموين، لافتاً إلى أنه جاري ضخ كميات كبيرة من البيض إليها لزيادة حجم المعروض وتخفيض الأسعار واتزان أسعار البيض خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلي أن هذه الخطوة تهدف لتقليل الحلقات الوسيطة ما بين المنتج والمستهلك الأمر الذى يسهم فى خفض الأسعار.

وينشر "مصراوي" أماكن بيع البيض بالمنافذ التابعة لوزارة الزراعة، وهي كما يلي:

منافذ محافظة القاهرة

- منفذ وزارة العدل - لاظوغلي - الديوان العام

- منفذ العبور - السوق (توجد بها جملة لبيع الخضار والفاكهة).

- 3 منافذ باتحاد الشرطة بجوار سور نادي اتحاد الشرطة شارع صلاح سالم.

الدقي:شارع وزارة الزراعة بمنطقة الدقي 11 منفذ منقسمين إلي شارع الوزارة،وشارع مشيل باخوم لطرح كافة المنتجات، أمام نادي الصيد.

الهرم:2منفذ شارع سيف الأسلام_المطبعة،2شارع الهرم.

المعادي:منفذ شارع الكورنيش ،منفذ السلام أمام مستشفي السلام بمنطقة المعادي.

مايو:4 منافذ (خلف جهاز مايو،أمام المجزر الألي،مجاورة3 امام نادي 15مايو،المجاورة السابعة أمام عمرات منتصر).

التبين:بجوار حي التبين.

منفذ التجمع بجوار سور الهيئة العامة للثورة السمكية.

- منفذ نادي دجلة طرة البلد.

منافذ المحافظات:

وجود منفذ أو منفذين بكل مديرية زراعة بكل محافظة.

منفذ سانت كاترين أمام السنترال بجوار مخبز العيش.

منفذ طابا "القرية البدوية".

منفذ مدينة نوبيع

منفذ دهب بجوار مدرسة علي بن أبي طالب.

منافذ محافظة الجيزة

تغطي منافذ بيع منتجات الزراعة كافة مناطق الجيزة ويوجد عدد كبير منها في منطقة الدقي ويصل عددها إلى قرابة 27 منفذًا رئيسيا للوزارة

ويعد أشهرها:

- منافذ شارع نادي الصيد بجوار الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي.

- منافذ الهرم وتوجد بها قرابة 5 منافذ وآخر بمركز البحوث بالجيزة

وتوجد منافذ الهرم بمنطقة محطة المطبعة - شارع الهرم

- 5 منافذ بمدينة 6 أكتوبر وعنوانها - الحي المتميز - سنتر 3