​​بعد إطلاق اسم المنشاوي على النسخة 28.. تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، عن إطلاق اسم الشيخ محمد صديق المنشاوي، على النسخة 28 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، التي تعقد في الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر المقبل، تكريمًا له.

وينشر "مصراوي" تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم، والتي جاءت على النحو التالي:

- تبلغ جوائز المسابقة مبلغ مليون جنيه.

- الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن- بالترتيل - (من الجنسين)، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن ( 35) عامًا.

- الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية (من الجنسين) بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (30) عامًا.

- الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة - من المصريين فقط - بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (30) عامًا.

- الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة - من المصريين فقط - بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (12) عامًا.

جوائز المسابقة:

الفرع الأول:

- الفائز الأول 180 ألف جنيه.

- الفائز الثاني 120 ألف جنيه.

- الفائز الثالث 100 ألف جنيه .

الفرع الثاني :

- الفائز الأول 150 ألف جنيه.

- الفائز الثاني 100 ألف جنيه.

- الفائز الثالث 50 ألف جنيه.

الفرع الثالث :

- الفائز الأول 50 ألف جنيه.

- الفائز الثاني 30 ألف جنيه.

الفرع الرابع :

- الفائز الأول 50 ألف جنيه.

- الفائز الثاني 30 ألف جنيه.

- جوائز تشجيعية قيمتها 140 ألف جنيه جوائز لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة في كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى في المسابقة.

- المشاركة من خارج جمهورية مصر العربية تكون عبر الدعوات الرسمية التي ترسلها الوزارة للمؤسسات الدينية عبر وزارة الخارجية المصرية.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفائزين في المسابقة، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى ليلة القدر، في ال٢٦ من رمضان المقبل.