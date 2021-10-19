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أحد أبواب التكافل الاجتماعي.. الإفتاء: التأمين الشامل على السيارات جائز شرعا

11:33 م الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
أحد أبواب التكافل الاجتماعي.. الإفتاء: التأمين الشامل على السيارات جائز شرعا

دار الإفتاء المصرية

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا، وهو من باب التكافل الاجتماعي؛ لأنه في حقيقته تبرعٌ وليس معاوضة.

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها، الثلاثاء، أن المولى عز وجل قال في هذا الشأن: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

يأتي ذلك ضمن الحملة "اعرف الصح" التي أطلقتها دار الإفتاء المصرية لتصحيح المفاهيم، على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الحملة متنوعة من صور ومنشورات مكتوبة وفيديوهات، على "فيس بوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام وإنستجرام وتيك توك".

ولفتت إلى أن الحملة تتضمن" تصحيح مفاهيم، والرد على الفتاوى الشاذة، وتوضيح المعتقدات الخاطئة، وتفنيد الشبهات المتطرفة".

دار الإفتاء المصرية التأمين الشامل على السيارات التكافل الاجتماعي

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