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بيان جديد من جامعة الأزهر بشأن الطلاب غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا

01:31 م الإثنين 11 أكتوبر 2021
بيان جديد من جامعة الأزهر بشأن الطلاب غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا

جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت جامعة الأزهر، أن تناول تطعيم كورونا شرط أساسي للانتظام في الدراسة، والقبول في المدن الجامعية.

وناشدت جامعة الأزهر، منسوبيها سرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقي التطعيم، مشيرة إلى أن تسجيل البيانات الشخصية هدفه تيسير الحصول على اللقاح، من خلال إرسال رسالة على تليفون الشخص الذي قام بتسجيل بياناته، تطالبه بالتوجه إلى المكان الذي سيحصل منه على التطعيم ومعه بطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها.

وطالبت جامعة الأزهر، منسوبيها، بسرعة التسجيل للحصول على التطعيم من خلال هذا الرابط:اضغط هنا

أو الخط الساخن الخط الساخن 15335.

جامعة الأزهر لقاح فيروس كورونا فيروس كورونا تطعيم كورونا

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