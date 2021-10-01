انتخاب مكاتب لجان البرلمان النوعية الأحد المقبل.. ومصادر: انتظروا تغييرات موسعة

كتب- نشأت علي:

يجري أعضاء مجلس النواب يوم الأحد المقبل، انتخابات هيئات اللجان النوعية، لاختيار رئيس لجنة ووكيلين وأمين سر في ثاني أيام دور الانعقاد الثاني، وفقًا لما نص عليه جدول الأعمال الصادر عن الأمانة العامة للبرلمان.

وتضمن جدول الأعمال انطلاق إولى جلسات دور الانعقاد الثاني برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا السبت، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس للانعقاد على أن تبدأ الجلسة الافتتاحية الساعة 11 صباحًا.

وتتضمن قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، وقرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.

وتضمن الجدول أيضًا إعلان الاعتــذارات، وهو أمر منوط بما يعتذر من الأعضاء عن الحضور، بجانب الرســــائل، المرسلة من الحكومة أو رئيس الجمهورية ليتم إحالتها للجان النوعية المختلفة.

وفي جلسة الأحد يتضمن جدول الأعمال، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، بعد أن يتم فتح الباب لتسجيل الرغبات، ويتم رفع أعمال الجلسة بعد عقد الجلسة الثانية في ذات اليوم في الساعة الثانية عشرة ظهرًا، حيث تتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من الأعضاء.

وتعقد الجلسة الرابعة في الساعة الثانية والنصف مساءً من يوم الأحد، لإعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، بعد أن يتم إجرائها، ليتم عقد الجلسة الخامسة يوم الاثنين لنظر مـا يُستجد من أعمال.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"مصراوي"، أن حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية البرلمانية استقر على الدفع بمعظم رؤساء اللجان الحاليين في مواقعهم الحالية، مضيفين أنه سيحدث تغييرات موسعة وكبيرة على وكالة اللجان وأمانة السر.

يذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت اختصاصات عمل اللجان وطريقة الترشح حيث نصت المادة 37 باللائحة على أن تنشأ بالمجلس 25 لجنة نوعية، كما نصت المادة 39 على: "يتلقي رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي تحدده ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة".