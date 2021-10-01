القوى العاملة: تعيين 3565 شابا بينهم 24 من ذوي القدرات بالإسكندرية

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية عينت 3565 شابا منهم 24 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 12725 راغب عمل منهم 51 من ذوي القدرات، فضلا عن توفير 355 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح الوزير، في بيان، اليوم الجمعة، أن المديرية فتشت فيما مجال السلامة والصحة المهنية على 510 منشآت، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 447 محضرا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات وإعطاء مهلة لـ 132 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.



وأشار ياسر سعيد، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات أغسطس الماضي، إلى أن المديرية تلقت 257 شكوى جديدة بالإضافة إلى 168 شكوى مرحلة من شهر يوليو وتم بحث 258 شكوى منها وتبين أن 110 شكاوى مستوفاة، وتم تحرير 148 محضرا للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها وتبقى 167 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأضاف: أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 529 منشأة، وعمل 45 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 252 محضرا، وبحث 205 شكاوى عمالية، وعمل ندوة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 67 ترخيصا، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 8 أجانب وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية والمعاملة بالمثل وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

ولفت إلى أنه في مجال التدريب المهني، عقدت المديرية دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة بإحدى قرى المحافظة استفاد منها 20 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة، كما قامت باستخراج 1692 شهادة قياس مستوى المهارة، و1493 رخصة مزاولة الحرفة.​