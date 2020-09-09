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القوى العاملة: إجراء تحليل مخدرات لـ 150 موظفا بديوان عام الوزارة

06:15 م الأربعاء 09 سبتمبر 2020
القوى العاملة: إجراء تحليل مخدرات لـ 150 موظفا بديوان عام الوزارة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن إجراء لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالدولة، تحاليل المخدرات للعاملين بديوان عام الوزارة، بشكل مفاجئ دون تحديد موعد، حيث تم الكشف على 150 موظفاً بالوزارة، على أن تستكمل اللجنة الكشف على باقي موظفي الوزارة في مراحل لاحقة.

وبحسب بيان اليوم، تفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أعمال اللجنة، ووجه بتذليل أي عقبات لتسهيل مهمتهم التي تأتي في إطار توجه القيادة السياسية والحكومة في الكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وضمت اللجنة، ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وممثلي الأمانة العامة للصحة النفسية والطب الشرعي بوزارة العدل.

وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أعلن في وقت سابق عن نتائج أعمال اللجنة خلال الفترة من شهر مارس 2019 وحتى فبراير 2020 بالكشف على 181 ألفاً 763 موظفاً في مختلف الوزارات، وفي المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وتبين تعاطي 1.8% للمواد المخدرة، حيث انخفضت النسبة بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف.​

محمد سعفان وزارة القوى العاملة تحليل مخدرات

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