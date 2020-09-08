لا نسعى لمكاسب حزبية ضيقة.. "الدستور" يعلن مشاركته في تحالفات انتخابات "النواب" المقبلة

مصراوي



قال وليد العماري، المتحدث الإعلامي باسم حزب الدستور، إن إجراءات الاستفتاء الداخلي لأعضاء الحزب انتهت بموافقة ٦٧٪ من المصوتين على المشاركة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأوضح العماري، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، أن الحزب مستمر في مشاوراته ومناقاشته مع القوى السياسية المدنية حول تكوين تحالفات انتخابية من خلال القوائم والمقاعد الفردية.

وأشار المتحدث الإعلامي باسم حزب الدستور إلى أن اللجان الفنية المختلفة تعمل حاليًّا على إعداد مقترحات بتعديل بعض القوانين والتشريعات؛ والتي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن وتحقيق مصالحه.

وأوضح العماوي أن مشاركة الحزب في هذه الانتخابات جاءت في سياق سعي الحزب لتقديم نموذج جديد للمشاركة في الحياة السياسية بتقديم أفكار وسياسات بديلة تهدف لصالح الوطن لا لمصالح أو مكاسب سياسية وحزبية ضيقة.