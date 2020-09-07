وزير الشئون النيابية: الحكومة حريصة على التعاون مع مجلس الشيوخ وأمانته العامة

(مصراوي):

عقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، اجتماعًا برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، وممثل عن وزارة المالية، فضلًا عن أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.

واستعرضت اللجنة مآل إجراءات موافقة مجلس النواب على نقل العاملين الذين تقدموا بطلبات نقلهم إلى مجلس الشيوخ، وموقف الأصول التي آلت لمجلس الشيوخ، ومدى توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير اللوجستيات والقيام بالتجهيزات الضرورية لانعقاد الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ في الموعد المقرر.

واستهلت اللجنة اجتماعها بالترحيب بالمستشار محمود إسماعيل عتمان، نائب رئيس مجلس الدولة، وتقديم التهنئة بمناسبة اختياره قائمًا بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، متمنين له دوام التوفيق، وأكد وزير شئون المجالس النيابية على حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الشيوخ وأمانته العامة، وتسخير كامل إمكانيات الوزارة من أجل تمكين المجلس من أداء رسالته السامية.