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الأرصاد تزف بشرى لسكان القاهرة.. وتحذر من نشاط الرياح في منطقتين

11:39 ص الإثنين 07 سبتمبر 2020
الأرصاد تزف بشرى لسكان القاهرة.. وتحذر من نشاط الرياح في منطقتين

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الأيام الحالية تتشابه مع بعضها وتقترب درجات الحرارة ونسب الرطوبة من بعض أيضًا.

وأضاف الخبراء: تتراجع درجات الحرارة بداية من اليوم على القاهرة، حيث تسجل على القاهرة والوجه البحري 35 وحتى 34 درجة، و31 درجة على السواحل الشمالية، و41 على جنوب سيناء وتراوحت بين 38 و45 درجة على شمال وجنوب الصعيد.

وبحسب الخبراء، يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأضاف الخبراء، أن شمال الصعيد وجنوب سيناء يشهدان نشاطا للرياح خلال اليومين المقبلين، ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب غرب البلاد.

وأكد الخبراء وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة (٢٠٪)، والتي تستمر حتى غدا الثلاثاء.

وحذر الخبراء من الشبورة المائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وأوضح الخبراء أن متوسط نسبة الرطوبة على القاهرة والوجه البحري 80%، السواحل الشمالية 88%، وشمال الصعيد 60%، أما جنوب الصعيد تصل لـ30%.​

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الرطوبة

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