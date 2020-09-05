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القوى العاملة: تعيين 164 شابًا.. وتحرير 3 محاضر ضد منشآت مخالفة في الفيوم

09:25 م السبت 05 سبتمبر 2020
القوى العاملة: تعيين 164 شابًا.. وتحرير 3 محاضر ضد منشآت مخالفة في الفيوم

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم 164 شاباً، من بينهم اثنين من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن تسجيل 1111 من راغبي عمل.

وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، قال علي أبو الحسن وكيل المديرية في تقريره للوزير، عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي، إن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل نحو 25 شكوى عمالية، تم تسوية 4 منها، وتحويل 4 شكوى للقضاء، وحفظ شكوتين، بالإضافة إلى 15 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وقال إن المديرية، أجرت تفتيشًا على 313 منشأة "دوري وحملات"، فضلاً عن عمل ندوة توعية للعمال.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 62 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، وأسفر التفتيش عن تحرير 3 محاضر سلامة وصحة مهنية للمنشآت المخالفة.

محمد سعفان وزارة القوى العاملة الفيوم

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