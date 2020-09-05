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مصر للطيران تتسلم الطائرة الـ11 من طراز "آيرباص" الشهر الجاري

08:20 م السبت 05 سبتمبر 2020
مصر للطيران تتسلم الطائرة الـ11 من طراز "آيرباص" الشهر الجاري

طائرة تابعة لشركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تتسلم شركة مصر للطيران نهاية سبتمبر الجاري، الطائرة رقم 11 من طراز الآيرباص A220-300، من مصنع الشركة في كندا، ضمن 12 طائرة تم التعاقد عليها من نفس الطراز لتنضم لأسطول الشركة الوطنية هذا العام، في ضوء تنفيذ خطة تحديث وتطوير أسطولها الجوي، وبما يناسب احتياجات السوق وخطط الشركة للتوسع في خطوط التشغيل.

وتعد شركة مصر للطيران من أول المشغلين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لهذا الطراز، الذي يعد من بين الطائرات الأكثر تطورًا وابتكارًا على مستوى العالم في فئة الطائرات ذات الممر الواحد.

ويقدم هذا الطراز سعة مقعدية لعدد 140 راكبًا، ويتيح مستوى عالي من الراحة والرفاهية، بالإضافة إلى خدمات الإنترنت على متن الطائرة وخدمات الترفيه Audio / Video Streaming، ومقاعد وأرفف تخزين حقائب واسعة، بخلاف النوافذ الكبيرة التي توفر المزيد من الضوء الطبيعي لكل مسافر والاستمتاع بالسماء، بالإضافة إلى الإضاءة LED بالألوان الكاملة، ويعمل هذا الطراز على تعزيز رفاهية الركاب وتوفير تجربة سفر مميزة.

شركة مصر للطيران طراز الآيرباص كندا

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