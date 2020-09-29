دولة تشاد تكرم المقاولون العرب لدورها في دعم المدارس

كتب- محمد عبدالناصر:

كرمت هندة ديبي اتنو، حرم رئيس الجمهورية التشادية شركة المقاولون العرب ومنحتها شهادة شكر وتقدير نظرا لمساهمة المقاولون العرب لمؤسسة القلب الكبير من خلال دعم المدارس التشادية لتعزيز الجهود الحكومية للنظام التربوي في البلاد، حيث ساهمت الشركة ضمن عدد من المؤسسات بمقاعد ومستلزمات دراسية لتوزيعها على المدارس في جميع أقاليم البلاد، وقد سُلمت تلك المستلزمات الدراسية لوزارة التربية الوطنية بمقر حاكم مدينة انجامينا بحضور السيدة الأولى - رئيس مؤسسة القلب الكبير- ووزير التربية الوطنية وترقية المواطنة.

ومن جانبه توجه المهندس سيد فاروق رئيس المقاولون العرب بالشكر للسيدة الأولى بدولة تشاد على التكريم وعلى رعايتها لمثل هذه الأنشطة التنموية والتربوية معربًا عن سعادته بتكريم الشركة فى تشاد و التى سبق أن حصلت على وسام فارس من الرئيس التشادى لتنفيذها عدد من مشروعات الطرق الرئيسية.

وأشار المهندس سيد فاروق أن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ مشروعات تشمل إنشاء مبنى وزارة الخارجية والتكامل الأفريقي بقيمة تصل إلى 69 مليون يورو و هو عبارة عن برجين يتكون البرج من 7 طوابق بالاضافة إلى 4 قاعات كبرى وعدد من المباني الخدمية.

يذكر أن المقاولون العرب تنفذ مشروع فرع جامعة الإسكندرية بالعاصمة انجامينا و المكون من كليتى الطب البيطرى والزراعة بقيمة تصل إلى 29 مليون دولار و كذلك يجرى حالياً تنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق جلندنج – بونجور بطول 83 كم بقيمة تعاقدية تصل إلى 52 مليون يورو.