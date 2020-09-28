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ارتفاع الحرارة والرطوبة 75%.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

10:51 ص الإثنين 28 سبتمبر 2020
ارتفاع الحرارة والرطوبة 75%.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف خلال الـ48 ساعة المقبلة بنسب تتراوح بين درجة ودرجتين على أغلب المناطق.

وأضاف الخبراء لمصراوي اليوم الاثنين، أن الطقس سيكون حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية كما يبقى الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد نهارا معتدلا ليلا والرياح نشطة على بعض المناطق بشمال الصعيد تكون مثيرة للأتربة.

وأكد الخبراء، أن البلاد تشهد خلال الفترة الحالية حالة من التقلبات الجوية، تزامنًا مع فصل الخريف، حيث نشهد ارتفاع طفيف في الحرارة نهارًا ونشعر بالانخفاض خلال فترات الليل.

وتابع الخبراء: "نسبة الرطوبة بين 70 لـ 75 % على القاهرة وتصل 85% على السواحل الشمالية".

وأكد الخبراء أن درجات الحرارة تصل إلى 36 درجة على القاهرة اليوم وغدًا الثلاثاء، لكن بعد ذلك ستشهد ثباتًا في درجات الحرارة لتتراوح بين 33 لـ 34 درجة.​

الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع الحرارة درجات الحرارة الرطوبة الطقس

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