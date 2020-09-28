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الجزار يتابع موقف تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بعدد من المحافظات والمدن الجديدة

10:48 ص الإثنين 28 سبتمبر 2020
الجزار يتابع موقف تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بعدد من المحافظات والمدن الجديدة

جانب من اللقاء

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة الإدارة الجيدة لمواقع العمل، والمتابعة الدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها، وكذا الاهتمام بأعمال التشجير واللاند سكيب.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومديري المشروع بالمواقع المختلفة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على عدم التعامل في أي مشروعات مستقبلية، مع الشركات المتقاعسة، والتى لا تلتزم بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ وبالجودة المطلوبة، مؤكداً على إعطاء حجم أعمال يتناسب مع إمكانات المقاولين، فى المشروعات المستقبلية.​

عاصم الجزار وحدات الإسكان الاجتماعي المدن الجديدة

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