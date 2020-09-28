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​حار وشبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف طقس الاثنين بالدرجات

05:00 ص الإثنين 28 سبتمبر 2020
​حار وشبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف طقس الاثنين بالدرجات

طقس حار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الاثنين، طقس حار على القاهرة والوجه البحرس، وشبورة مائية صباحًا، والرياح نشطة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، فيما يسود طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، تشتد أحيانًا على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ويتوقع الخبراء كذلك أن يكون الطقس ليلًا لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، المتوقعة الاثنين:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

طقس حار السواحل الشمالية شبورة مائية درجات الحرارة

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