أمن مطار القاهرة يضبط 5 حقائب مستحضرات تجميل قبل تهريبها

كتب - محمد عبيد

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل باهظة الثمن، بعد أن أخفتها راكبة داخل حقائبها فور وصولها من ألمانيا لتهريبها وتحقيق مكاسب مادية من ورائها.

وجاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من ميونيخ، التي حاولت الخروج بسرعة مستغلة ازدحام الصالة بوجود ركاب رحلات أخرى في نفس التوقيت.

واستوقف المسافرة عمر سالم ياسين، مأمور اللجنة الجمركية، وبسؤالها عما يوجد في حقائبها الخمسة التي تحملها أجابت أنها ملابس شخصية مستعملة، ونظرا لقصر مدة سفر الراكبة، قام عمرو عطية، رئيس القسم المشرف على صالة الوصول، وإبراهيم طه، مأمور جمرك الفحص بالأشعة بتفتيش الحقائب، وتلاحظ وجود كميات كبيرة من عبوات مستحضرات التجميل داخل الحقائب.

أمر أحمد عبد الهادي، مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.