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وزير البترول يكشف عن موعد تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية

01:01 م الأحد 27 سبتمبر 2020
وزير البترول يكشف عن موعد تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية

طارق الملا

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تنفذ خطة عمل طموحة للتوسع في البنية الأساسية وتحديث قطاع البترول، ليستمر كأحد أهم موارد الدولة، بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الملا، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد فى محافظة القليوبية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن قدرات مصافي تكرير البترول ومجمعات البترول في عام 2013- 2014 لإنتاج البنزين والسولار تبلغ نحو 13.5 مليون طن سنويًّا، بينما كان الاستهلاك يقدر بـ21 مليون طن.

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية: "في عام 2013 كنا نستورد 10 ملايين طن من البترول السولار، وبنهاية العام الجاري أصبح حجم الاستيراد 3.5 مليون طن سنويًّا فقط، وهذا بفضل ترشيد الاستهلاك مع الإصلاح الاقتصادي وتصحيح التسعير، وكذلك افتتاح المشروعات الجديدة".

ونوه الملا أن مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتي من البترول والسولار بنهاية 2023.

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