لمضاعفة صادرات المحصول.. رئيس الحجر الزراعي يلتقي مزارعي الرمان بأسيوط الخميس المقبل

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الخميس المقبل سوف يشهد لقاءً مع مزارعي محصول الرمان؛ تمهيدًا للتوسع في تصدير المحصول.

وأضاف العطار، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن اللقاء سيشهد حضور الدكتور عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للصادرات الزراعية، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، مشيرًا إلى أن محصول الرمان يعد الثاني بعد الموالح مباشرةً من حيث الكمية.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي أن مصر تصدر 130 ألف طن سنويًّا من محصول الرومان. أما هذا العام فنتوقع زيادته، إلى 150 ألف طن، لافتًا إلى أننا انتهينا من تكويد 2000 مزرعة رمان، بالإضافة إلى تدريب 5000 مزارع بالصعيد.

وأشار العطار إلى أن مشروع تكويد المزارع ولقاء المزارعين يأتي ضمن خطة الوزارة لتحسين جودة المنتج والتوسع في عينات التصدير، مضيفًا أن محصول الرمان يعد من المحاصيل الاستراتيجية والفاكهة الرئيسية التي تعود بالنفع على المزارعين والاقتصاد المصري.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تشهد تطورًا ملحوظًا في منظومة الحجر الزراعي؛ حيث أصبحت مصر واحدة من الدول غير المحظورة وتصدر إلى 112 دولة حول العالم.