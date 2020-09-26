ارتفاع الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الـ 3 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ3 أيام المقبلة، والتي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.

وقال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن طقس اليوم السبت معتدل على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأكد الخبراء وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، كما تتكون الشبورة المائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة على جنوب سيناء.

وتابع الخبراء: "نسب الرطوبة على القاهرة والوجه البحري 73%، والسواحل الشمالية 83%، وشمال الصعيد 60%، وجنوب الصعيد 30%".

وأكد الخبراء أنه غدا الأحد يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة على جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

أما بعد غد الاثنين، فيسود القاهرة طقس حار والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح نشطة على القاهرة وبعض المناطق على شمال الصعيد مثيرة للأتربة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة على جنوب سيناء.

وأشار الخبراء إلى أن درجات الحرارة خلال الـ 3 أيام، تراوحت على القاهرة والوجه البحري بين 33 و35 درجة، والسواحل الشمالية بين 29 و30 درجة، وجنوب الصعيد من 35 إلى 37 درجة، كما تراوحت على شمال وجنوب الصعيد بين 33 و40 درجة.