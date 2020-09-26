"كورونا" في 24 ساعة| "انخفاض كبير في الإصابات بمصر.. و32.2 مليون إصابة حول العالم

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 18 حالة جديدة.

فيما تخطّت الولايات المتحدة، الجمعة، حاجز الـ7 ملايين إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في أعلى حصيلة للإصابات المؤكدة بالفيروس في بلد واحد على مستوى العالم.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

"انخفاض كبير في الإصابات".. الصحة تعلن بيان كورونا

الولايات المتحدة تتجاوز 7 ملايين إصابة بفيروس كورونا

الأردن: تسجيل 620 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ما السبب الكامن وراء الحالات القاتلة من "كورونا"؟.. دراسة جديدة تجيب

سوريا: عدد المصابين بفيروس كورونا يتجاوز 4 ألاف

ليبيا: تسجيل 658 إصابة و17 وفاة بفيروس كورونا

إيطاليا تتوقع المزيد من موجات كورونا ولكن ليس "تسونامي" آخر للفيروس

إصابات كورونا في العالم تصل إلى 32.2 مليون والوفيات 983 ألفا و42 حالة

وزير الخارجية الألماني سيستمر في الحجر الصحي حتى 4 أكتوبر

إندونيسيا تسجل عددا قياسيا لإصابات كورونا لليوم الثالث على التوالي

تأجيل كرنفال ريو بسبب كورونا وتشديد القيود في العالم

كورونا في السعودية: تواصل انخفاض الإصابات وتسجيل 472 حالة جديدة

فيروس كورونا: إسرائيل "على حافة الهاوية".. وتشديد تدابير الإغلاق بسبب تفشي الوباء

إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 304 آلاف و323 والوفيات 35 ألفا و 781

سويسرا: إصابات كورونا تصل إلى 51 ألفا و492 والوفيات 2061

دراسة تكشف دور "الخلية الوحيدة" في الإصابة بكورونا