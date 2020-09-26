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الأزهر يدعو الشعب المصري للوقوف ضد محاولات زعزعة الاستقرار

02:07 ص السبت 26 سبتمبر 2020
الأزهر يدعو الشعب المصري للوقوف ضد محاولات زعزعة الاستقرار

الأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:
أعلن الأزهر الشريف، متابعته عن كثب الحركات الهدامة الهادفة إلى زعزعة الاستقرار، والإخلال بالنظام العام، والتي تسعى للنيل من أمن مصرنا العزيزة، ونشر الفوضى، وتعطيل عجلة التنمية والاستثمار.

وأكد الأزهر، في بيان، أن ما يتم إنجازه من مشروعات تنموية مختلفة على أرض الواقع لهو مؤشر واضح في سير مصر نحو الاتجاه الصحيح الذي سوف يؤتي ثماره في القريب العاجل بإذن الله علي كافة الأصعدة.

وأشاد الأزهر بوعي الشعب المصري في تفويت الفرصة علي كل من يخططون لزعزعة الاستقرار في البلاد، مؤكدا ثقته في قدرة الدولة علي معالجة كافة قضاياها داخليا بما يحقق مصالح المواطن ويخفف أعباءه ويراعي احتياجاته.

ودعا الأزهر الشعب المصري للوقوف صفا واحدا خلف الوطن وقياداته في وجه دعوات زعزعة الاستقرار والإخلال بالنظام العام، وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندات الخارجية المغرضة، داعيا الله أن مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.​

الأزهر الشريف محاولات زعزعة الاستقرار مصر الحركات الهدامة

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