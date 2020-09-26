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الأوقاف: افتتاح عددًا من المساجد في كفرالشيخ والأقصر وأسوان

05:00 ص السبت 26 سبتمبر 2020
الأوقاف: افتتاح عددًا من المساجد في كفرالشيخ والأقصر وأسوان

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

افتتح محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الجمعة، نيابة عن المحافظ جمال نور الدين مسجد سيدي أحمد ربيع بدسوق قبل بدء صلاة الجمعة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، افتتاح 4 مساجد أخرى وهي مسجد عمرو بن العاص بعزبة فؤاد رجب فوه، والدوايدة الجديد، و52 الكبير بقرية المنصورة بالحامول، وزهير المحطة بقلين، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بإعمار وإنشاء وتطوير وتجديد المساجد.

في سياق متصل، تم اليوم افتتاح مسجد الرحمن بالقرية جنوب محافظة الأقصر بعد الانتهاء من إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية لأهالي قرية النمسا، وذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

وقال الشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إن المديرية تتشرف بافتتاح مسجد جديد من المساجد التي تم الانتهاء من إحلالها وتجديدها بالجهود الذاتية، وهو مسجد الرحمن بقرية النمسا والتابع لإدارة أوقاف النمسا بمركز ومدينة إسنا.

وفي السياق، افتتحت مديرية أوقاف أسوان 3 مساجد جديدة بالمحافظة، لتقام فيها أول صلاة جمعة، بعد أن تم الانتهاء من إنشائها بالجهود الذاتية، وهي مساجد: النور بمدينة إدفو، والنصر بالشيخ هارون بمدينة أسوان، وعمر بن الخطاب بمدينة الرديسية بإدفو.

وزارة الأوقاف افتتاح مساجد كفرالشيخ الأقصر

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