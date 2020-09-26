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رئيس كنترول الثانوية الأزهرية يكشف موعد إعلان نتيجة الدور الثاني

01:14 ص السبت 26 سبتمبر 2020
رئيس كنترول الثانوية الأزهرية يكشف موعد إعلان نتيجة الدور الثاني

الشيخ أحمد عبدالعظيم

كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، إنه سيتم إعلان نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم السبت، بعد انتهاء أعمال التصحيح التي استمرت تسعة أيام.

وأضاف عبدالعظيم أن نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية مبشرة عن العام الماضي، وتوجد نسب مرتفعة بالقاهرة والمناطق الأزهرية، مشيرًا إلى أنه لن ترد أي شكاوى طوال فترة الامتحانات.

واختتم طلاب القسم العلمي دور ثان الثانوية الأزهرية، امتحاناتهم بمادة الكيمياء، الاثنين الماضي بينما أنهى طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم الأحد بامتحان مادة الصرف باللجنة الأولى ومادة التاريخ باللجنة الثانية.

وأشاد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، بطلاب الثانوية الأزهرية، مبينًا أنهم قدموا نموذجًا طيبًا في الالتزام بالتعليمات مما أدى إلى نجاح سير الامتحانات والحفاظ على سلامة الجميع، موضحًا أنه تم البدء في أعمال التصحيح من أول يوم من الامتحانات، مضيفًا أنه تم تصحيح أغلب المواد وسيتم إعلان النتيجة فور الانتهاء من أعمال التصحيح، مبينًا أن نتائج الطلاب مبشرة ونسبة النجاح متميزة.

من جانبه أوضح الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الامتحانات كانت في متناول الطالب المتوسط مما أدى إلى عدم وجود شكاوى من صعوبة الإمتحانات، مشيدًا بالقائمين على الامتحانات وتوفيرهم كل سبل الراحة للطلاب والالتزام بالإجراءات الاحترازية، موجهًا الشكر لكل من أسهم في نجاح امتحانات الثانوية الأزهرية.

كنترول الثانوية الأزهرية نتيجة الدور الثاني الشهادة الثانوية الأزهرية

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