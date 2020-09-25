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أبوشقة: إبداء الرغبة في العودة للوفد من المستقيلين عدولًا عن الاستقالة

11:34 م الجمعة 25 سبتمبر 2020
أبوشقة: إبداء الرغبة في العودة للوفد من المستقيلين عدولًا عن الاستقالة

المستشار بهاء أبوشقة

(مصراوي):

قرر المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، العدول عن قرارات الفصل الصادرة من رئيس الحزب منذ توليه رئاسته في 10 أبريل 2018، مضيفًا أن من لديه اعتراض على أيٍ منها، أن يلجأ إلى الطريق الذى رسمته اللائحة في هذا الشأن.

وتابع في قرار له، اليوم الجمعة، أنه من سبق وقدم طلب استقالة ويرغب في العودة، أن يتقدم بطلب على مواقع الحزب الرسمية على تطبيق "واتس آب" (الهيئة العليا، المكتب التنفيذي، المجلس التنفيذي، الجروب الرسمي للحزب) بطلب العودة حيث يعتبر مجرد إبداء هذه الرغبة على هذا النحو، عدولًا عن قرار قبول الاستقالة.

وذيل أبو شقة، قراره بأن يسري هذا القرار اعتبارًا من اليوم 25 سبتمبر 2020، ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.

وتابع أن القرار جاء بعد أن طلب العديد ممن تم فصلهم، بقرارات من رئيس الحزب، رغبتهم في إلغاء قرار الفصل بعد أن تعهدوا باحترام مؤسسة الحزب وقياداته والالتزام باللائحة الداخلية للحزب، ورغبة وتأكيدًا من رئيس الحزب في لم شمل الوفديين.

بهاء أبوشقة حزب الوفد

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