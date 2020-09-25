غدا.. مصر للطيران تسير 48 رحلة لنقل 6000 راكب إلى 36 وجهة

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدا السبت، 48 رحلة لنقل حوالي ستة آلاف راكب إلى 36 وجهة.

وذكرت الشركة، في بيان لها، اليوم، أنها ستسير رحلة واحدة إلى كل من (امستردام وأثينا وبروكسل وباريس وكوبنهاجن وروما وفرانكفورت وأكرا وجنيف ولندن وتونس وميلانو وموسكو وبرلين وفيينا وأديس أبابا وبغداد والخرطوم والشارقة وتونس وبيروت والمدينة المنورة والمنامة ونيويورك ومدريد وأبوجا وبغداد).

كما تسير الشركة 3 رحلات إلى دبي ورحلتين إلى كل من أبوظبي وجدة والرياض والدمام.

وتسير الشركة أيضا 7 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى كل من شرم الشيخ و3 رحلات إلى الغردقة ورحلة إلى كل من أسوان والأقصر بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوي.