أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث سجن طرة فيضان النيل التصالح في مخالفات البناء فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك العام الدراسي الجديد الجامعات الأهلية تنسيق الجامعات وقف إطلاق النار في ليبيا

غدا.. مصر للطيران تسير 48 رحلة لنقل 6000 راكب إلى 36 وجهة

01:03 م الجمعة 25 سبتمبر 2020
غدا.. مصر للطيران تسير 48 رحلة لنقل 6000 راكب إلى 36 وجهة

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدا السبت، 48 رحلة لنقل حوالي ستة آلاف راكب إلى 36 وجهة.

وذكرت الشركة، في بيان لها، اليوم، أنها ستسير رحلة واحدة إلى كل من (امستردام وأثينا وبروكسل وباريس وكوبنهاجن وروما وفرانكفورت وأكرا وجنيف ولندن وتونس وميلانو وموسكو وبرلين وفيينا وأديس أبابا وبغداد والخرطوم والشارقة وتونس وبيروت والمدينة المنورة والمنامة ونيويورك ومدريد وأبوجا وبغداد).

كما تسير الشركة 3 رحلات إلى دبي ورحلتين إلى كل من أبوظبي وجدة والرياض والدمام.

وتسير الشركة أيضا 7 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى كل من شرم الشيخ و3 رحلات إلى الغردقة ورحلة إلى كل من أسوان والأقصر بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوي.

مصر للطيران الرحلات الدولية

الخبر التالى:

"استقلال الصحافة" تطالب بتسوية ملف تأمينات الصحفيين بالصحف الحزبية والخاصة حتى تاريخه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102375

    عدد المصابين

  • 91843

    عدد المتعافين

  • 5822

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 31455818

    عدد المصابين

  • 23068890

    عدد المتعافين

  • 968286

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب تهوي في مصر وتخسر 40 جنيها في أسبوع

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا