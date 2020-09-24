أكثر الكلمات إنتشاراً

فيضان النيل التصالح في مخالفات البناء سد النهضة أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك الجامعات الأهلية تنسيق الجامعات وقف إطلاق النار في ليبيا

للمساهمة في تثقيف الأسرة.. الأزهر للفتوى يطلق مشروع "قرة عين"

03:30 ص الخميس 24 سبتمبر 2020
للمساهمة في تثقيف الأسرة.. الأزهر للفتوى يطلق مشروع "قرة عين"

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

كتب- محمود مصطفى:

أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مشروع "قرة عين" للمساهمة في تثقيف الأسرة، وتدريبها على مهارات تربية الأبناء، وتنشئتهم تنشئة سويَّة في جوانب شخصيتهم النفسية والعقلية والخلقية والدينية والاجتماعية، وكافة الجوانب التي قد تعرض لهم في حياتهم.

وأوضح المركز أن المشروع يأتي إيمانًا من المركز بدوره -كإدارة من إدارات الأزهر الشريف في نشر الوعي، وتثقيف المجتمع، وتصحيح المفاهيم، وإحياءً لقيم الرحمة بالطفل، والعطف عليه، ورعايته، وتذكيرًا بحقوقه على والديه ومجتمعه.

وأشار المركز إلى أنه يمكن متابعة أعمال المشروع على المنصات الإلكترونية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو التواصل المباشر مع المركز على هاتف رقم: 19906 في مواقيت العمل الرسمية، وعبر رسائل فيس بوك الخاصّة: (www.facebook.com/fatwacenter)، ومن خلال تطبيق المركز لتلقي الفتاوى: (www.azhar.eg/fatwacenter/fatwarequest).

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مشروع قرة عين تثقيف الأسرة الأزهر الشريف

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102375

    عدد المصابين

  • 91843

    عدد المتعافين

  • 5822

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 31455818

    عدد المصابين

  • 23068890

    عدد المتعافين

  • 968286

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تصدر بيانها بشأن إصابات ووفيات كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا