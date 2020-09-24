للمساهمة في تثقيف الأسرة.. الأزهر للفتوى يطلق مشروع "قرة عين"

كتب- محمود مصطفى:

أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مشروع "قرة عين" للمساهمة في تثقيف الأسرة، وتدريبها على مهارات تربية الأبناء، وتنشئتهم تنشئة سويَّة في جوانب شخصيتهم النفسية والعقلية والخلقية والدينية والاجتماعية، وكافة الجوانب التي قد تعرض لهم في حياتهم.

وأوضح المركز أن المشروع يأتي إيمانًا من المركز بدوره -كإدارة من إدارات الأزهر الشريف في نشر الوعي، وتثقيف المجتمع، وتصحيح المفاهيم، وإحياءً لقيم الرحمة بالطفل، والعطف عليه، ورعايته، وتذكيرًا بحقوقه على والديه ومجتمعه.

وأشار المركز إلى أنه يمكن متابعة أعمال المشروع على المنصات الإلكترونية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو التواصل المباشر مع المركز على هاتف رقم: 19906 في مواقيت العمل الرسمية، وعبر رسائل فيس بوك الخاصّة: (www.facebook.com/fatwacenter) ، ومن خلال تطبيق المركز لتلقي الفتاوى: (www.azhar.eg/fatwacenter/ fatwarequest).