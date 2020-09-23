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"العناني" يصدر قرارا يشأن إجراء انتخابات نادي السيارات والرحلات المصري

11:29 م الأربعاء 23 سبتمبر 2020
"العناني" يصدر قرارا يشأن إجراء انتخابات نادي السيارات والرحلات المصري

الدكتور خالد العناني

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بتنظيم عملية متابعة سير العملية الانتخابية لنادي السيارات والرحلات المصري طبقا لقرار رئيس الجمهورية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في ضوء انعقاد الجمعية العمومية لنادي السيارات والرحلات المصري، طبقا لجدول الأعمال الذي من أهم بنوده إجراء انتخابات مجلس إدارة النادي، والمقرر لها يومي 24 و25 سبتمبر الجاري.

ومن أهم بنود القرار تشكيل لجنة يغلب عليها الطابع القضائي لمتابعة سير العملية الانتخابية إعلاءً للشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية بدءًا من مراجعة إجراءات الترشح وتسجيل الأسماء واكتمال النصاب، مرورا بعملية الاقتراع وحتى إجراء عملية الفرز وإعلان النتائج في ضوء لائحة النظام الأساسي للنادي.

ويلزم لانعقاد الجمعية العمومية لنادي السيارات والرحلات المصري، في اليوم الأول الموافق 24 سبتمبر الجاري حضور 50% +1 من الأعضاء العاملين المسددين للاشتراكات وفي حالة عدم الوصول إلى هذا النصاب تؤجل إلى اليوم التالي الجمعة الموافق 25 سبتمبر الجاري، حيث يلزم لصحة انعقادها حضور 10% حد أدنى من عدد الأعضاء المسددين للاشتراكات.

خالد العناني نادي السيارات وزارة السياحة والآثار

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