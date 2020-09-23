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أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع "الاتصالات" سبل التعاون في رقمنة إدارات المجمع

10:59 م الأربعاء 23 سبتمبر 2020
أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع "الاتصالات" سبل التعاون في رقمنة إدارات المجمع

الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية

كتب- محمود مصطفى:

بحث الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مع فريق من وزارة الاتصالات سبل التعاون المشترك في مجال رقمنة وميكنة العمل الإداري بمختلف إدارات المجمع، بدءا من إدارة البعوث، وذلك في إطار التطور الذي يشهده الأزهر الشريف بجميع قطاعاته برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة والتطوير المستمر في جميع المجالات العلمية والإدارية.

وقال الأمين العام، في بيان، إن لقاء اليوم يأتي في إطار خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي وتنفيذا لرؤية مصر 2030 من أجل بناء منظومة إلكترونية شاملة، والاستفادة من جهود وخبرات الجهات المتخصصة ومنها وزارة الاتصالات في تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في مختلف القطاعات الحكومية.

وأضاف عيّاد، أن المشروع يهدف إلى رقمنة وميكنة جميع الإدارات بالمجمع، وإنشاء برامج إلكترونية جديدة تستهدف تسهيل وتيسير العمل، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها تلك الإدارات للجمهور، بما يتواكب مع التطوير المستمر التي تشهده مؤسسات الدولة المصرية في عصر القيادة الحالية.

نظير عياد مجمع البحوث الإسلامية ميكنة العمل الإداري

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